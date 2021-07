Nadal maakt rentree in Washington

De Spanjaard meldde zich af voor Wimbledon en doet later deze maand ook niet mee aan de Olympische Spelen in Tokio. In Washington wil Nadal zich voorbereiden op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. ,,Ik kijk er naar uit om voor de eerste keer mee te doen in Washington. Ik heb hier altijd een keer willen spelen en ben blij dat ik straks weer in actie kan komen.”