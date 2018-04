Nadal makkelijk door naar kwartfinales

De titelhouder zegevierde na 1 uur en 20 minuten in twee sets: 6-1 6-3. Zijn enige succesje boekte Garcia-Lopez in de tweede set toen hij bij een achterstand van 4-1 zowaar de service van de grote favoriet brak. Een stuntje zat er ook daarna echter geen moment in.

Voor Nadal, die afgelopen zondag voor de elfde keer het prestigieuze toernooi in Monaco won, was het zijn vijfde zege in zes onderlinge partijen met Garcia-Lopez. De nummer één van de wereld speelt in de kwartfinales tegen de Slowaak Martin Klizan, die via de kwalificatie was doorgedrongen tot het hoofdtoernooi. Hij is de nummer 140 van de wereldranglijst.