Nadal naar finale Indian Wells na winst op landgenoot Alcaraz

Eerste WK Indoor kent hobbelige aanloop voor Tim Verbaan­dert: ‘Na die onzeker­heid toch een prima race’

Atleet Tim Verbaandert heeft zich vrijdag bij de WK indooratletiek in Belgrado niet kunnen plaatsen voor de finale van de 3000 meter. De 21-jarige Veldhovenaar werd in zijn serie achtste in 7.56,61 minuten. ,,Het was niet de uitschieter waar ik op hoopte. Het was dus niet meer, maar zeker ook niet minder dan wat ik waard ben.”

18 maart