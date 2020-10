Nadal overtuigend naar dertiende finale in Parijs

De 1,70 meter lange Argentijn hield het in de eerste set nog 67 minuten vol, maar Nadal won uiteindelijk toch nog met 6-3. De tweede set won Nadal een stuk eenvoudiger in 44 minuten. In de derde set leek hij op weg naar een simpele zege in drie sets, maar Schwartzman gaf zich niet eenvoudig gewonnen. Het draaide uiteindelijk uit op een tiebreak, maar die won Nadal met 7-0. Nadal plaatste zich daarmee zonder setverlies voor de finale, iets dat hij al vijf keer eerder deed in Parijs. ,,Tegen Diego is het altijd zwaar, hij is een echte vechter. Twee weken geleden verloor ik nog van hem in Rome, dus ik wist dat het een zware wedstrijd zou worden", zei Nadal na de partij, die door zo'n 200 toeschouwers werd bijgewoond.



Nadal staat nu op 99 zeges op Roland Garros, in 101 partijen. Bij zijn eerste deelname, in 2005, won hij direct zijn eerste grand slam. Alleen in 2009 (in vierde ronde tegen verliezend finalist Robin Söderling) en 2015 (in kwartfinale tegen Novak Djokovic) verloor Nadal een partij op Roland Garros. In 2016 moest hij in de derde ronde vanwege een blessure verstek laten gaan tegen zijn landgenoot Marcel Granollers. Bij alle andere deelnames in Parijs was hij iedere keer de sterkste. Nadal staat nu op 19 grand slams en gaat zondag dus op voor nummer 20. Als hij zondag de finale wint, komt hij op gelijke hoogte met Roger Federer. De



Zondag kan Nadal dus zijn honderdste partij in Parijs winnen. Voor zijn dertiende eindzege op Roland Garros moet de Spaanse tennisgrootheid in de finale afrekenen met de Serviër Novak Djokovic of de talentvolle Griek Stefanos Tsitsipas. Djokovic staat nu op zeventien grand slams.