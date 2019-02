Nadal overtuigt in Acapulco

LIVE | Verstappen klaar voor zijn derde testdag

8:28 Max Verstappen mag vandaag plaatsnemen in de wagen van Red Bull op de zesde testdag van het voorseizoen in de Formule 1. Op het Circuit de Catalunya, vlak buiten Barcelona, springt het licht om 09.00 uur op groen. De RB15 en de Honda-motor lijken betrouwbaar en Verstappen is tevreden over zijn twee eerdere ontmoetingen met de wagen. Volg de testdag in ons liveblog!