Nadal slaat Cincinnati over wegens vermoeidheid

,,Het is voor mij belangrijk dat ik nu weer een belangrijke titel op hardcourt heb gewonnen", zei Nadal na de gewonnen finale tegen de Rus Daniil Medvedev (6-3, 6-0). De Rogers Cup schreef hij zodoende voor het tweede jaar op rij op zijn naam. Het was de bedoeling dat de 33-jarige Spanjaard vanuit Montreál zou doorvliegen naar Cincinnati, maar hij meldde zich vanwege vermoeidheid af bij de organisatie.

Bianca Andreescu, die zondag het vrouwentoernooi in Toronto op haar naam schreef omdat Serena Williams opgaf, komt ook niet naar Cincinnati. De 19-jarige Canadese besloot haar programma in de aanloop naar de US Open aan te passen. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint over twee weken.