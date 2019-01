Nadal sloopt publiekslieveling De Minaur

Door Rik Spekenbrink



Het begon zo mooi. De eerste drie games van de derderondepartij duurden liefst 23 minuten. Ieder punt was een gevecht, beiden kregen breakpoints. Dit kon wel eens een lange, spannende pot worden in de volle Rod Laver Arena.



Daar werkte de nummer 2 van de wereld echter niet aan mee. Vanaf de vierde game was het eenrichtingsverkeer. Nadal stuurde De Minaur van het kastje naar de muur, en weer terug. Zeker als hij in de rally een versnelling bij schakelde, was het ballen rapen voor het 19-jarige talent uit Sydney. Die had een lange vijfsetter in de benen van zijn vorig partij, tegen de Zwitser Henri Laaksonen. Maar het leek niet zozeer vermoeidheid die De Minaur dwarszat. Dat was Nadal. De Spanjaard was op een missie: zo weinig mogelijk games verliezen en snel weer in zijn hotel zijn.