Nadal treft Bolelli in eerste ronde

CL-finale Liverpool-ster Salah in tranen van het veld

22:26 Weken ging het in alle artikelen, interviews en voorbeschouwingen over de man in vorm bij Liverpool: Mo Salah. Maar de Champions League-finale in Kiev werd niet zijn avond. In de 29ste minuut moest hij in tranen het veld verlaten met vermoedelijk zijn schouder uit de kom.