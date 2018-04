Nadal viert rentree met knappe zege

LIVE: Verstappen klaagt over snelheid, Ferrari's sterk

18:15 De eerste training in Bahrein verliep desastreus voor Max Verstappen. Na zes minuten moest hij zijn wagen al parkeren met een elektrisch probleem. De tweede training is de enige die plaatsvindt onder dezelfde omstandigheden als de kwalificatie en de race. Voor Verstappen is het noodzaak om nu de juiste afstellingen te vinden.