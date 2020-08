Nadal wil afwachten en beslist later over deelname Roland Garros

,,Als de tijd rijp is, zullen we kijken hoe de situatie er in Europa voor staat en of alles onder controle is. Daarna zal ik mijn beslissing nemen", zei Nadal op een virtuele persconferentie. ,,Ik bereid me nu voor op het gravelseizoen in Europa."



Het eerste toernooi van Nadal zou het toernooi van Rome zijn. Dat graveltoernooi staat vooralsnog voor 20 tot en met 27 september op het programma. Een week later zou Roland Garros moeten beginnen.