Naomi Osaka barst in tranen uit op eerste persconferentie sinds boycot na ‘intimidatie’ journalist

Naomi Osaka kreeg het op de digitale persconferentie van het WTA-toernooi van Cincinnati even te kwaad, nadat ze antwoord had gegeven op een vraag over haar moeizame omgang met de media. Ze vertelde hoe de steun van andere atleten op de Spelen haar daarbij had geholpen. Vervolgens veegde ze haar tranen weg en verliet kort de persconferentie, om daarna weer terug te keren.

Osaka gaf in Cincinnati haar eerste persconferentie bij een tennistoernooi sinds afgelopen mei in Rome. Op Roland Garros liet ze weten niet met de pers te zullen praten. Na de ophef die haar persboycot had veroorzaakt trok ze zich terug van het Franse grandslamtoernooi. Ze gaf als verklaring niet op de persconferenties te willen verschijnen omdat het haar vaak mentale problemen bezorgde.

Een lokale verslaggever dreef het digitale gesprek op de spits, zo stelt tennisexpert Ben Rothenberg van de New York Times. Volgens hem stelde de journalist een nogal agressieve vraag over Osaka’s moeizame relatie met de pers. ,,Vier vragen ging het goed, Naomi deed het goed, tot iemand van Cincinnati Enquirer een nogal agressief getinte vraag stelde. Osaka probeerde kalm te blijven, maar begon te huilen. De WTA-moderator pauzeerde het persmoment. Osaka verliet de kamer, haalde eens diep adem en kwam terug om haar antwoord af te maken.”



Volgens lokale media was Stuart Duguid, Osaka’s agent, woedend. Hij noemde de journalist een pestkop wiens enige doel intimidatie was. ,,Hij is de belichaming waarom de relatie tussen spelers en media zo beladen kan zijn. Zijn toon was helemaal verkeerd. Schandalig.”

Eerder had de Japanse al laten weten haar prijzengeld van het WTA-toernooi in Cincinnati te doneren aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti, het thuisland van haar vader. Ze zei echter meer te willen doen. ,,Ik doe echt niet zo veel’’, zei de viervoudig grandslamwinnares. ,,Ik zou meer kunnen doen en ik zoek nog uit waar ik het beste mijn energie in kan stoppen. Het prijzengeld was het eerste waarvan ik dacht dat dat aandacht zou genereren.’’

De 23-jarige Japanse tennisster omschreef de aardbeving als ,,heel erg eng”. ,,Ik kon zien dat er veel schade was bij de voormalige school van mijn vader.’’

Osaka meldde zich na Roland Garros ook af voor Wimbledon, maar nam wel deel aan de Olympische Spelen. De Japanse stak vlak voor de Spelen in Tokio de olympische vlam aan. Ze ging in Tokio voor een gouden medaille maar werd al in de derde ronde uitgeschakeld door Markéta Vondrousova uit Tsjechië. ,,Ik ben teleurgesteld over mijn prestatie’’, zei ze over de Spelen. ,,Maar ik was blij met de ervaring. De olympische vlam aansteken was heel leuk. Dat zal een dierbare herinnering blijven.’’

