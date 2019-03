Navratilova onder de indruk van Andreescu: ‘Geen eendagsvlieg’

,,Alle speelsters weten hoe ze een bal moeten slaan. Het gaat erom dat je met iets extra’s voor de dag komt om het verschil te maken. En Andreescu breng heel veel extra’s,” schreef Navratilova in een column op de website van de WTA. ,,Haar variatie doet me denken aan Martina Hingis, maar Andreescu speelt met meer power.”

Andreescu begon het seizoen buiten de top 150, maar inmiddels staat ze op de 24e plek van de wereldranglijst. ,,Haar opkomst is echt indrukwekkend. Ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. Vroeg of laat zal ze in de top 10 staan”, aldus Navratilova. ,,Ze is geen eendagsvlieg, ik twijfel er niet aan dat ze blijft. Misschien vecht ze in de toekomst wel een rivaliteit uit met Naomi Osaka.”