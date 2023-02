Nederlanders klaar: ook Dirk van Duijvenbode strandt na vroege aftocht Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld

Nummer 3 van de wereld Van Gerwen ging in Barnsley onderuit tegen Geert Nentjens, de nummer 72 op de Order of Merit. Van Barneveld slaagde er wel in zijn openingspartij te winnen tegen de Duitser Gabriel Clemens: 6-5. Een ronde later ing het voor Barney echter mis. Ook hij verloor van een landgenoot. De twintigjarige Jurjen van der Velde was met 6-4 te sterk voor de vijfvoudig wereldkampioen.

Lees ook Michael van Gerwen strandt in halve finales Premier League tegen latere winnaar Gerwyn Price

Vincent van der Voort, exact gelijk met Van Barneveld op plek 29 van de wereldranglijst, ging ook onderuit in de tweede ronde. The Dutch Destroyer moest zijn meerdere erkennen in oud-wereldkampioen Rob Cross (3-6). Richard Veenstra boog een ronde later voor de als vijfde geplaatste Dave Chisnall.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Van Duijvenbode gevloerd bij laatste acht

Van der Velde liet tegen Steve Beaton zien dat zijn overwinning op Van Barneveld geen toevalstreffer was en plaatste zich voor de de achtste finales, waarin Dirk van Duijvenbode (nummer dertien van de wereld) de tegenstander was. In deze partij pakte Van der Velden een ruime voorsprong, maar Aubergenius ging toch met de zege aan de haal: 6-5. Van Duijvenbode plaatste zich als enige Nederlander voor de kwartfinales van PC1, want ook Danny Noppert had op dat moment al verloren bij de laatste 16.

Helaas voor Van Duijvenbode, bleef het voor hem bij een kwartfinaleplaats op het eerste van twee Players Championships in Barnsley dit weekend. Hij draaide tegen Ryan Searle wel nog een 1-3 achterstand om in een 5-3 voorsprong, maar liet zijn Engelse tegenstander daarna toch nog terugkomen. Het werd 5-6 in het voordeel van Heavy Metal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over darts.