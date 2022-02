Nederlands tennissucces in Rotterdam: Haase en Middelkoop grijpen dubbeltitel

PSV laat zien de kunst van het killen tóch te beheersen en wil nu meer, ook met andere spelers

Een van de dingen die PSV onder trainer Roger Schmidt te vaak niet beheerste, was de kunst van het killen. Uithalen met een hoofdletter U was er vrijwel nooit bij. Regelmatig begon de ploeg onder zijn leiding sterk aan een wedstrijd en kwam er ook een voorsprong op het bord, maar gaf PSV in de eindfase nog punten weg. Zaterdag was het in Arnhem allemaal anders en kon PSV de grootste overwinning vieren in een officieel duel onder leiding van Schmidt.

