Nederlandse kwalificatiespelers plaatsen zich niet voor hoofdschema Roland Garros

Alleen Hamilton sneller dan Verstappen in eerste vrije training Monaco

12:49 Max Verstappen is goed begonnen aan het weekend in Monaco. De Nederlandse coureur zette in de eerste vrije training voor de Grand Prix in het prinsdom de tweede tijd neer. Hij was in zijn Red Bull slechts een fractie minder snel dan wereldkampioen Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes met 1.12,106 de beste tijd neerzette.