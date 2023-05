Nederlandse toppers snel onderuit bij Players Championship 11, Niels Zonneveld strandt in halve finales

Voor Michael van Gerwen is het een korte zaterdag geworden in Leicester. Op Players Championship 11 boog Mighty Mike al in de openingsronde voor Boris Krcmar, de Kroatische nummer 56 van de wereld. Ook Raymond van Barneveld ging direct onderuit. Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode wonnen hun eerste partij wel, maar verloren in ronde twee. Niels Zonneveld strande in de halve finales.

Van Gerwen heeft last van een schouderblessure en gaf in de Premier League op donderdag nog op. ,,Het is iets kleins, maar ik heb er wel last van met spelen. Dus deze beslissing was vooral uit voorzorg. Volgende week ben ik er zeker bij, al moet ik op krukken komen", zei de Nederlandse nummer 1 doelend op de play-offs in de Londense O2 Arena. Ook besloot hij dit weekend aan de start te verschijnen op de toernooien van de Pro Tour in Leicester, nadat hij gisteravond nog een demonstratie liet schieten.

In de Morningside Arena werd Van Gerwen in de eerste leg van zijn eerste partij direct gebroken door zijn tegenstander uit Kroatië. Mede dankzij een 110-finish nam Mighty Mike het heft weer in handen en werd het 4-2, maar de Brabander kon het niet afmaken. Hij verloor de laatste drie legs en was uitgeschakeld op Players Championship 11. Enigszins een geruststelling was het feit dat Van Gerwen nog altijd een gemiddelde van dik 101 punten per beurt aan de dag legde.

Raymond van Barneveld, 31ste op de wereldranglijst, moest zijn meerdere erkennen in de Oostenrijker Rusty-Jake Rodriguez, de nummer 84 van de wereld. Barney kwam dichtbij, maar boog het hoofd na een beslissende elfde leg: 5-6.



De andere Nederlandse toppers wisten in de eerste ronde wel te doen wat er van ze verwacht werd. Van Duijvenbode gaf tegen Conan Whitehead alleen de eerste leg weg, terwijl Noppert met 6-2 te sterk was voor landgenoot Ron Meulenkamp. In een andere ‘derby’ kwam Vincent van der Voort als winnaar uit de strijd tegen Danny van Trijp. Ook Jermaine Wattimena, Chris Landman, Jimmy Hendriks, Geert Nentjes, Jermaine Wattimena, Luc Peters, Gian van Veen, Niels Zonneveld, Kevin Doets en Jurjen van der Velde wonnen hun eerste ronde.



In de tweede ronde ging het mis voor Noppert, Van Duijvenbode, Nentjes, Landman, Peters en Van Veen. Van der Voort en Wattimena verloren in de derde ronde. Voor Van der Velde en Doets was de achtste finale het eindstation. Zonneveld plaatste zich wel voor de kwartfinales. Daarin wachtte een Nederlandse clash met Hendriks. Zonneveld kwam als winnaar uit de strijd (6-3), maar was in de halve finales niet opgewassen tegen de Belg Mike De Decker (5-7). Laatstgenoemde neemt het in de finale op tegen de Engelse oud-wereldkampioen Rob Cross.

