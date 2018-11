Netflix-comedy met Mathieu van der Poel en Roger De Vlaeminck

Erop: Mathieu van der Poel

Waarschijnlijk heeft ‘Matje‘ het tv-fragment de afgelopen dagen honderden keren bekeken op zijn kamer. Gordijnen dicht, glaasje prik in de hand en bakje pinda's op tafel. En zijn dalmatiërs op schoot. Drie minuten Roger De Vlaeminck is tien keer zo grappig als een comedyserie op Netflix. De Vlaeminck noemde Van der Poel ‘een echte Hollander‘. “Die alles naar zich toetrekt.“ Van der Poel een echte Hollander? Zelfs zijn honden schoten ervan in de lach. Ma komt uit Frankrijk, pa is een Brabander en ze wonen in België. Niemand ‘klapt‘ vlotter Vlaams dan ‘Matje‘. Dit weekend mag hij weer los. En aan De Vlaeminck uitleggen waarom hij zo graag wint.

Eraf: Roger De Vlaeminck

De kijkcijfers lopen terug, toeschouwers geven er na een kwartier de brui aan. En het is allemaal de schuld van Mathieu van der Poel, die te veel veldritten wint. Zo betoogde voormalig wielerkampioen Roger De Vlaeminck afgelopen week op tv. “Hij maakt de cross kapot.“ De Vlaeminck (71) is de Vlaamse variant op Sjaak Swart. Overal waar Swart komt, begint hij te preken over het Ajax van de jaren ‘60 en ‘70 en de prijzen die hij, de grote Sjaak Swart, heeft gepakt. Voor en na het tijdperk Sjaak Swart is er het grote niets. Zo is De Vlaeminck ook. Als een interviewer zijn mening vraagt over een wielerwedstrijd, dan somt De Vlaeminck eerst zijn palmares op. Nadat hij vervolgens klaar is met het benoemen van zijn ereplaatsen komt een uiteenzetting over hoeveel beter het vroeger was. De renners waren beter, trainden harder. En als De Vlaeminck na een uur uitgepraat is over het stenen tijdperk, dan pas volgt de antwoord op de vraag. Ditmaal was dat dus zijn ergernis over het koninkrijk Van der Poel en de wegzappende wielerfan. De Vlaamse tv kan beter De Vlaeminck, die nog in het rijk der dinosauriërs leeft, niet meer uitnodigen op tv. Want dan zapt die wielerfan echt weg.