Nederlaag in Champions League van het boksen krijgt Holzken niet klein: ‘Jullie horen nog van me’

Volgens bokskenners zou het überhaupt al een wonder zijn als Holzken het einde van de partij zou halen. Dat haalde The Natural vrij eenvoudig. Smith had het overwicht, scoorde ook de meeste punten, maar Holzken kwam af en toe met harde stoten sterk uit de hoek. ,,Normaal domineert Smith zijn gevechten, vandaag domineerde ik. Jullie horen nog van me”, beloofde Holzken het publiek in de Neurenberg Arena.

Trotse underdog

Holzken hoorde afgelopen maandag pas dat hij in de ring zou staan tegen Smith, de nummer vier van de wereld. De bokser uit Liverpool bleef iedere ronde zijn punten scoren en had zo al snel een ruime voorsprong te pakken. Het was duidelijk dat Holzken in de laatste ronden een knock-out nodig had om de partij te winnen, en daar deed hij in de laatste minuut ook alles aan. Toch bleef een stunt uit, en kreeg de partij de verwachte winnaar.