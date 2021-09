Nieky Holzken wil nog één keer wereldkampioen worden, zo verliepen zijn eerdere zes partijen bij ONE Championship

Kickbokser Nieky Holzken tekende maandag een nieuw contract bij ONE Championship . Een contract dat volgens Holzken zelf het beste contract uit zijn loopbaan is. Het doel voor ‘The Natural' is nog altijd om regerend wereldkampioen Regian Eersel van de troon te stoten en wereldtitel naar Helmond te halen. Hoe verliepen de zes gevechten van Holzken bij ONE ook al weer? Een overzicht:

17 november 2018 tegen Cosmo Alexandre

Het debuut van Holzken bij ONE Championship dateert al weer van bijna drie jaar geleden. Tegen de Braziliaan Cosmo Alexandre wilde Holzken heel Azië laten zien wie hij is en wat ze van hem kunnen verwachten. Al vanaf het begin van de partij was Holzken de betere en in de tweede ronde voltooide hij zijn overmacht en sloeg hij de Braziliaan knock-out.

22 februari 2019 tegen Mustapha Haida

Het tweede duel van Holzken bij de Aziatische vechtorganisatie volgt vier maanden na zijn debuut. Holzken had indruk gemaakt met zijn goede partij tegen Alexandre en moest nu de Italiaan Mustapha Haida alle hoeken van de ring laten zien. Holzken is zoals bekend met één doel naar ONE gekomen: wereldkampioen worden. Hoe sneller, hoe beter. Mustapha Haida was een volgende horde richting dat doel.

Net als in het eerste duel was Holzken ook in zijn tweede partij duidelijk de betere. Hoewel hij Haida wel tot bloedens toe schopte, lukte het ‘The Natural’ niet om de Italiaan knock-out te slaan. Holzken won uiteindelijk wel overduidelijk op punten en boekte zo zijn tweede overwinning bij ONE.

17 mei 2019 tegen Regian Eersel

Na iets meer dan een half jaar krijgt Holzken al wat hij wil: een wereldtitelgevecht. Landgenoot Regian Eersel is in Singapore de tegenstander. De eerste ronde ging aardig gelijkop, de tweede ronde kwam Holzken beter in de wedstrijd met knallen tegen het lichaam van Eersel en een aantal goede trappen. Eersel ging ook neer nadat Holzken zijn knie vol in diens lever plantte, maar kreeg geen acht tellen. De jury dacht namelijk dat de Amsterdammer in zijn kruis was geraakt. Zodoende overleefde hij de tweede ronde.

Regian Eersel VS Nieky Holzken

Daarna werd Eersel beter en kreeg hij in ronde vier Holzken naar de grond. Die klap kwam de zevenvoudig wereldkampioen niet meer te boven en zodoende werd Eersel door de jury unaniem gekozen als winnaar. Holzken was toen, ondanks de teleurstelling, direct strijdbaar na afloop. ,,Ik stop niet voordat die wereldtitel in Helmond is.”

25 oktober 2019 tegen Regian Eersel

Een rematch voor Holzken, vijf maanden nadat hij zijn eerste wereldtitelgevecht bij ONE verloor van Regian Eersel. Opnieuw was de landgenoot de tegenstander van Holzken en opnieuw slaagde de Helmonder er niet in om de wereldtitel te veroveren.

Waar Holzken nog sterk begon in de eerste ronde en een aantal rake klappen wist uit te delen, ging het intense gevecht meer en meer de kant op van Eersel. Zonder dat er écht harde klappen vielen, was de wereldkampioen net wat beter dan Holzken. Na vijf rondes riep de jury Eersel uit als terechte winnaar. Opnieuw een nederlaag voor ‘The Natural’ en tot nu toe wacht hij nog altijd op nog een rematch.

11 december 2020 tegen Elliot Compton

Nog nooit vocht Holzken zo’n lange tijd niet. Voor het duel met Elliot Compton lag ook de kickbokswereld stil door corona. Holzken moest 13 maanden wachten op een duel en ‘The Natural’ was gebrand om direct weer te laten zien dat hij nog altijd de nummer één uitdager is van regerend wereldkampioen Regian Eersel.

Nieky Holzken raakte Elliot Compton vol op zijn lever.

En dat hij gebrand was, dat bleek direct in de ring. Holzken had nog geen anderhalve minuut nodig om Compton naar het canvas te werken. De Helmonder sloeg met een leverstoot zijn tegenstander neer en won de partij dus al heel snel op een knock-out. Na dertien maanden weer eens de ring in en dan na anderhalve minuut klaar zijn, voor Holzken maakte het niet uit. Hij gaf direct een signaal af aan iedereen: ik ben er nog.

22 april 2021 tegen John Wayne Parr

De laatste partij die Holzken vocht is nu zo’n vijf maanden geleden. De Helmonder nam het op tegen de legendarische John Wayne Parr, een droomtegenstander voor Holzken. Voor de verandering trok Holzken ditmaal niet de kickbokshandschoenen aan, maar ruilden ze eenmalig in voor de Muay Thai handschoenen, de discipline van de 44-jarige Parr.

Holzken zei zelf al vooraf dat de verandering voor hem geen probleem zou zijn en dat bleek ook direct in de ring. ‘The Natural’ was veel en veel beter dan zijn oudere tegenstander. Na twee zware rondes voor de Australiër maakte Holzken het karwei af met een trap tegen het hoofd van Parr.