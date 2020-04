Niels Zonneveld dart op zolder tegen wereldkampioen Wright: ‘Maak je niet vaak mee’

De excentrieke Peter Wright is dit moment als wereldkampioen het uithangbord van profbond PDC. Het is dus niet verrassend dat we de Schot aan het begin van de Home Tour meteen in actie zien. Dat geldt wel voor Niels Zonneveld, die zich maandag inschreef en woensdag hoorde dat hij op de eerste van de 32 speelavonden direct aan de beurt is.

,,Ik ben er zo goed als klaar voor”, zegt Zonneveld over de telefoon. In zijn ouderlijk huis in Uitgeest sleutelt de getalenteerde darter nog wat aan de camera-instellingen. Alles om goed in beeld te komen als hij het via een livestream en op zijn eigen bord tegen de wereldkampioen opneemt. ,,Ik vind het speciaal en uniek. Het is niet iets wat iemand vaak meemaakt.”

De Home Tour is door de PDC bedacht om het naar sport verlangende publiek nog wat te kunnen bieden, maar aan de andere kant ook de darters een beetje uit te dagen. Om die laatste reden doet Zonneveld mee. ,,Mooi om zo nog een beetje bezig te zijn.”

Volledig scherm Dartsfans kunnen via een livestream meekijken, zoals hier bij de partij tussen Nathan Aspinall en Jelle Klaasen van vorige week. © Screenshot

Ook voor hem kwam de coronacrisis op het verkeerde moment. De Noord-Hollander maakt als belofte net een beetje naam in het darts. Zo viel hij dit voorjaar op door tijdens de UK Open Andy Hamilton uit te schakelen, toch een voormalige WK-finalist.

,,De vorm is er nog steeds”, zegt Zonneveld. ,,Ik kijk ernaar uit om weer te mogen beginnen. Mijn hoofddoel voor dit jaar is om straks op het WK te staan. Daar kunnen mooie dingen uit voortkomen.”

Kantoor

Zonneveld was goed op weg om zich te kwalificeren. Maar in plaats van steeds meer te darten, is de 21-jarige juist steeds vaker aan het werk op een accountantskantoor. ,,Eerst werkte ik daar op dinsdag en woensdag, nu vier dagen per week. Net als veel anderen heb ik verder niet veel te doen. Voor het darten hoef ik nu ook even niet naar het buitenland.”

Quote Als hij echt zijn ritme en niveau haalt, is het heel lastig Niels Zonneveld Het darts komt nu naar hem toe. Vanavond neemt Zonneveld het vanuit zijn zolderkamer in Uitgeest op tegen een Engelsman (Peter Jacques), een Welshman (Jamie Lewis) en dus een Schot (Peter Wright). De beste gaat door naar de knock-outfase. Vooral naar het duel met laatstgenoemde kijkt Zonneveld uit, al is het niet de eerste keer dat hij Snakebite treft.

,,Het zal lastig worden van hem te winnen, maar mogelijkheden zijn er altijd”, zegt Zonneveld. Zo denkt hij terug aan de eerste ontmoeting, vorig jaar bij zijn Euro Tour-debuut in Duitsland. ,,Ik verloor met 6-4, maar had kansjes op 5-5. Dan weet je het nooit. Later verloor ik op een vloertoernooi met 6-2. Als hij echt zijn ritme en niveau haalt, is het heel lastig.”

Het is voor Zonneveld toch al afwachten welke Wright hij treft, want de Schot staat bekend om zijn extravagante uitdossingen op het podium. Zonneveld verwacht hem in vol ornaat, ook vanuit huis. ,,Ik denk dat hij voor de fans zijn hanenkam wel opzet, hij is toch vol in beeld. Op toernooien zonder publiek is dat normaal wel anders. Dan heeft hij een platte hanenkam en is zijn haar grijs, want veel leven zit er niet meer in.”

Wedstrijden van de Home Tour zijn te volgen op de site van de PDC.