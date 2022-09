Niels Zonneveld kan stunt tegen Wright geen vervolg geven, ook Dirk van Duijvenbode onderuit

De middagsessie bij de Belgium Darts Open verloopt niet naar wens voor de Nederlanders. Niels Zonnveld werd een dag na zijn stunt tegen Peter Wright zelf in de achtste finales uitgeschakeld door Andrew Gilding. Even later moest Dirk van Duijvenbode zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton. Daardoor is Danny Noppert de enige Nederlander die nog in het toernooi zit.