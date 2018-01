Nieuw clubembleem Leeds United valt niet in goede aarde

Volgens Leeds komt in het huidige logo niet goed naar voren 'wie we zijn'. Zo staat de naam niet uitgeschreven en is daardoor onduidelijk dat het embleem van Leeds United is. ,,We zijn trots op Leeds United en ons logo moet dat uitstralen."



Enkele reacties uit de enquête worden aangehaald om te laten zien dat de supporters achter de verandering staan. ,,Het oude logo doet ons denken aan de tijd van de ineenstorting. We moeten beginnen aan een nieuw tijdperk."



Veel fans en voetbalsupporters noemen het nieuwe logo echter een verschrikking. 'Welke 10.000 mensen hebben ze ondervraagd?' en 'Het lijkt wel een logo uit een computerspel dat niet de rechten heeft', zijn enkele van de reacties op Twitter.



Vorig jaar lag Juventus onder vuur nadat het voor een strak modern logo koos.