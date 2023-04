Nieuw hoogtepunt in successeizoen van Veldhovenaar Branco van den Boomen

Toulouse treft in de finale (29 april) Nantes, dat gisteren met 1-0 van Olympique Lyon won. Het is voor Van den Boomen de ultieme kans op zijn eerste grote prijs als profvoetballer. Toulouse staat dertiende in de Ligue 1 en lijkt zich te handhaven nadat het vorig jaar kampioen werd op het tweede niveau.

Het succesverhaal van Van den Boomen (27) houdt dus niet op. De middenvelder uit Veldhoven is - nadat hij vorig jaar werd verkozen tot Speler van het Jaar in de Ligue 2 - ook op het hoogste Franse niveau bezig aan een puik seizoen. Afgelopen weekend voegde hij weer een puntgave assist toe aan zijn seizoenstotaal, waardoor alleen Lionel Messi en Neymar in Frankrijk meer beslissende voorzetten achter hun naam hebben dan de Brabander.

‘PSV altijd een warm hart toegedragen’

Van den Boomens verbintenis loopt na dit seizoen af in Toulouse. Hoewel de kans aanwezig is dat hij gewoon in Frankrijk blijft, wil hij net als elke voetballer weten wat zijn plafond is. En wie weet is PSV dan wel de ideale club. ,,PSV? Ja, dat zou ik wel mooi vinden. Ik heb de club altijd een warm hart toegedragen”, vertelde hij recent bij voetbalpraatprogramma Rondo. Maar eerst op 29 april de bekerfinale met Toulouse, de club waarmee hij ook in gesprek is over een eventueel nieuw contract.