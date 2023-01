Nieuwe carrière? Gareth Bale meldt zich in Californië tussen beste golfers ter wereld

Enkele weken geleden maakte Bale bekend dat hij per direct een punt zet achter zijn imposante loopbaan. De 33-jarige aanvaller uit Wales stond aanvankelijk nog onder contract bij het Amerikaanse Los Angeles FC, maar liet zijn contract ontbinden.

Bale zei bij zijn afscheid nog niet te weten waar zijn toekomst ligt ,,Ik richt me vol verwachting op de volgende fase van mijn leven. Een tijd van verandering en overgang, een kans voor een nieuw avontuur.’’ Inmiddels is dus duidelijk dat Bale in februari gaat deelnemen aan de AT&T Pebble Beach Pro-Am, waar een prijzenpot te verdelen is van 7,3 miljoen euro.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tussen 2 en 5 februari nemen er 156 profgolfers en 156 amateurs deel aan het toernooi in het Californische Monterey. Bale komt als amateur in actie, net als acteurs Bill Murray en Jason Bateman. Bij de profgolfers zijn onder meer US Open-winnaar Matt Fitzpatrick en toppers als Jordan Spieth en Luke Donald van de partij.

Bale al jaren een fervent golfer

Bale kwam in 2019 in Spanje in opspraak toen hij na afloop van een EK-kwalificatiewedstrijd samen met zijn ploeggenoten een vlag in de lucht stak met daarop de woorden ‘Wales. Golf. Madrid’. ‘In die volgorde’, stond er ook expliciet onder.

De drie woorden op de vlag van Wales waren een verwijzing naar een uitspraak van Predrag Mijatovic. De voormalige technisch directeur van Real Madrid zei destijds onomwonden wat de prioriteiten zijn van Gareth Bale. ‘Eerst Wales, dan golf en daarna pas Real Madrid.’

Bale is zo’n grote liefhebber van golf dat hij niets liever doet in zijn vrije tijd. Wales-bondscoach Rob Page ging om die reden dan ook voorafgaand aan het afgelopen WK met zijn sterspeler om de tafel. De uitkomst van dat gesprek was dat Bale tijdens het WK niet mocht golfen. ,,Er is geen vrijheid om te golfen, we zijn daar om een klus te klaren’’, vertelde Page toen.