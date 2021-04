Nieuwe klap voor tennissters: 2-1 achterstand na verlies Pattinama-Kerkhove

Billie Jean King CupLesley Pattinama-Kerkhove heeft het Nederlands vrouwenteam niet aan een punt kunnen helpen in de confrontatie met China in de Billie Jean King Cup. De Zeeuwse verloor in drie sets van Xiyu Wang (3-6 7-5 4-6), waardoor Oranje op een 2-1-achterstand is gekomen. Op Arantxa Rus rust nu de zware taak later zaterdag de stand in het vierde enkelspel gelijk te trekken.

Het team van captain Paul Haarhuis incasseerde een tegenvaller bij aanvang van de tweede speeldag op het gravel van de Maaspoort in Den Bosch. Kopvrouw Kiki Bertens meldde zich af voor het derde enkelspel. De nummer 11 van de wereld had toch weer last gekregen van haar achillespees na de partij van vrijdag, die ze won van Xinyu Wang.

Pattinama-Kerkhove nam haar plek over, maar de 29-jarige nummer 179 van de wereld had grote moeite om erin te komen. Ze leverde al vroeg in de set een servicegame in en kwam die niet meer te boven. Hetzelfde spelverloop leek zich te herhalen in de tweede set, maar dit keer slaagde Pattinama er wel in terug te komen van een vroege break achter. Bij een stand van 5-4 achter wist de Nederlandse terug te breken en door te pakken. In het derde bedrijf kreeg ze kansen om de partij in haar voordeel om te buigen, maar de Chinese beet van zich af en wist dankzij haar sterke service de beslissende set toch te winnen.

Volledig scherm Lesley Pattinama-Kerkhove en Paul Haarhuis. © ANP

‘Ongelooflijke returns’

Pattinama kreeg geen grip op de service van Wang, zei ze na afloop bij Ziggo Sport. ,,Die eerste anderhalve set was ik vrij kansloos. Ik heb in de eerste set geloof ik 4 punten gemaakt op haar service. Door iets meer naar achteren te staan bij haar opslag en zelf met meer afwisseling te serveren kon ik terugkomen in de wedstrijd en ik had in de derde set denk ik de betere kansen. Maar ze redde zich eruit met een paar ongelooflijke returns.”

De Billie Jean King Cup is de opvolger van de Fed Cup. De wedstrijd tegen China is een play-off. De winnaar van de ontmoeting mag zich via de zogeheten qualifiers proberen te plaatsen voor het eindtoernooi in 2022 in Boedapest.

