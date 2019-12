Nishikori moet Australian Open missen na operatie aan elleboog

De Japanse toptennisser Kei Nishikori heeft zich afgemeld voor de Australian Open. Hij is niet voldoende hersteld van een elleboogoperatie die hij in oktober heeft ondergaan.

,,Het was geen makkelijk besluit, want Australië is een van mijn favoriete plaatsen om te spelen”, meldde de voormalig nummer vier van de wereld.

Nishikori miste in 2018 ook al het grandslamtoernooi van Melbourne wegens een blessure. Hij speelde in september zijn laatste partij tijdens de US Open. In het grandslamtoernooi van New York haalde hij in 2014 nog de finale.

De 30-jarige Nishikori zal evenmin deelnemen aan de ATP Cup, die over enkele dagen al begint in Australië. Dat is een nieuw landentoernooi.