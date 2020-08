Nishikori ondanks negatieve test niet naar US Open

Barcelona bevestigt vertre­kwens: ‘Maar Messi heeft nog een contract bij ons’

16:12 Barcelona heeft bevestigd dat Lionel Messi bij de club wil vertrekken, maar voegde daar meteen aan toe ten koste van alles de sterspeler te willen behouden. ,,Het is onze bedoeling een nieuw elftal rond hem op te bouwen. We gaan zo snel mogelijk in gesprek", zei technisch directeur Ramón Planes tegen Spaanse media.