Nishikori verliest bij rentree na jaar afwezigheid

Belgische Elise Mertens plaatst zich voor kwartfina­les US Open

5:14 Tennisster Elise Mertens heeft in de achtste finales van de US Open de als tweede geplaatste Sofia Kenin uitgeschakeld. De Belgische was in twee sets de meerdere van de winnares van de Australian Open van dit jaar: 6-3 6-3.