Nishikori wint na negen verloren finales weer eens een ATP-toernooi

Dakar Rally heeft langste tijd in Zuid-Amerika gehad

5 januari Nooit eerder werd de Dakar Rally volledig in één land afgewerkt. Het predicaat 100 procent Peru is een teken van armoede. De Dakar Rally heeft zijn langste tijd in Zuid-Amerika dan ook gehad. Daar zijn vriend en vijand het over eens. Gerard de Rooy moet in het laatste kamp worden ingedeeld. ,,Ik zie de Dakar Rally binnen een paar jaar vertrekken uit Zuid-Amerika. Terug naar Noord-Afrika? Ik denk eerder aan het Midden-Oosten”, speculeert De Rooy.