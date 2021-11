Noami Osaka in shock over situatie Chinese collega Peng

Tom Dumoulin verbaast loopwereld met scherpe tijd op 10 kilometer: 'Wist niet dat hij zó hard kan lopen’

Tom Dumoulin verbaasde zondag met zijn prestatie bij een hardloopwedstrijd over 10 kilometer in Maastricht. Maar hij is zeker niet de enige wielrenner die zich aan het hardlopen waagt. ,,Primoz Roglic doet het elke dag, maar deze tijd van Tom is by far het best.”

16 november