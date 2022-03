Nog meer Brabantse motorcrossers in de lappenmand na GP Argentinië

Het medisch bulletin over de Brabantse motorcrosstoppers wordt langer en langer. Tijdens de Grand Prix van Argentinië vielen dit weekeinde Brian Bogers, Roan van de Moosdijk en Kay de Wolf uit. Alleen Glenn Coldenhoff ontsprong de dans en haalde ongeschonden de finish in.

De Nederlandse motorcross verkeert in zwaar weer, want alle toppers komen uit Brabant. Wereldkampioen Jeffrey Herlings kan door een hielbreuk zijn titel in de MXGP vooralsnog niet verdedigen. In de eerste drie raceweekeinden pakte Tim Gajser al 141 van de maximaal 150 te verdienen punten. De Sloveen won in Argentinië zijn derde grand prix op een rij. En de datum van de comeback van Herlings is nog altijd niet bekend.

Schouderblessure Bogers

Brian Bogers was na twee wedstrijden de beste Nederlander in de WK-stand op plaats 7, maar de Eindhovenaar kwam zaterdag tijdens de kwalificatieheat op het Patagonië-circuit in botsing met de Australiër Jed Beaton. Bij de val raakte de schouder van Bogers uit de kom. Zo kwam abrupt een einde aan een sterke reeks die Bogers inzette met een derde plaats in de tweede GP-manche in Mantova, gevolgd door de tweede plaats tijdens de Dutch Masters in Arnhem en de derde tijd in de training in Villa La Angostura. De vraag is of Bogers er de volgende GP, over twee weken in Portugal, al weer bij kan zijn.

Glenn Coldenhoff sprong in het klassement over Bogers heen. De Yamaha-rijder kon zich op Zuid-Amerikaanse bodem niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen. Maar in de tweede helft van de tweede manche boekte hij belangrijke terreinwinst, waardoor de 31-jarige Bestenaar nog de vijfde plaats behaalde in het dagklassement (8ste en 6de in de manches). Mede door het uitvallen van teamgenoot Jeremy Seewer. Tot groot enthousiasme van het publiek kwam de Zwitser aan de start in een Maradona-outfit met de Argentijnse kleuren en de naam van de overleden voetbalgrootheid op de achterkant van zijn racebroek. Na een derde plaats in de openingsmanche moest Seewer de wedstrijd voortijdig verlaten.

Volledig scherm Glenn Coldenhoff © Yamaha Racing

Calvin Vlaanderen ontbrak in Argentinië op de startlijst. Vanwege de kosten zag het team van Gebben Van Venrooy Yamaha Racing af van de verplaatsing naar Zuid-Amerika. Vlaanderen benutte zijn GP-vrije weekeinde door meters te maken tijdens de eerste wedstrijd om het open Nederlands kampioenschap in Lierop. Hij won beide manches in de 500cc-klasse.

Sleutelbeenbreuk

In de MX2-klasse stond er geen enkele Nederlander aan de start van de tweede heat. Het Husqvarna-duo Kay de Wolf - Roan van de Moosdijk had wel de oversteek naar Zuid-Amerika gemaakt. Maar eerst ging Van de Moosdijk onderuit tijdens de kwalificatierace. Daarbij brak hij zijn sleutelbeen, voordat de Argentijnse grand prix goed en wel begonnen was. Op Instagram postte het fabrieksteam van Husqvarna een foto waarop het complete begeleidingsteam de Eindhovenaar een hart onder de riem stak met gebalde vuisten. Ze poseerden bij de motor van Van de Moosdijk in het rennerskwartier. ‘Get well soon!', stond er met krijt geschreven op een bord. Ook teamgenoot Kay de Wolf stond op de foto.

Na de openingsmanche kon het Husqvarna-team een soortgelijke foto maken, maar dan om de jonge Eerselnaar op te monteren. Rijdend op een derde plaats kwam De Wolf hard ten val. Met een gekwetste pols kon hij niet verder. De Wolf stond voor het weekeinde nog vierde in de WK-stand, maar maakte een flinke buiteling op de ranglijst. Onduidelijk is nog hoe lang het herstel zal duren. De Wolf kreeg nog wel vier punten voor de moeite, omdat er maar 17 MX2-rijders aan het vertrek stonden. Hij was de eerste uitvaller.

Tom Vialle (KTM) pakte de GP-zege in de MX2 door de tweede manche te winnen. Jago Geerts, winnaar van de eerste manche en tweede in de tweede, pakte evenveel WK-punten als de Fransman. In de titelstrijd houdt de Belg een comfortabele voorsprong van 26 punten op diezelfde Vialle, die de Duitser Simon Längenfelder van de tweede plaats verdrong.