Nooit zelf bij het WK darts, ‘maar dat maakt niet uit’

,,Zo, dat was weer een trombose-loopje’’, zegt analyticus Roland Scholten grappend wanneer hij samen met presentator Marcel Maijer en hun Duitse gast, dartsspeler Max Hopp, terugkeert in de ‘green room’ na een kort optreden achter de desk in de studio van RTL 7 Darts. Het loopje bedraagt zo’n dertig meter.



Achter de desk – in de schijnwerpers – zit het trio steeds maar eventjes, als ze in de pauze van een dartswedstrijd korte analyses moeten geven. De rest van de avond brengen ze door in de zogeheten groene kamer, een als huiskamer ingerichte ruimte op het Mediapark in Hilversum met een comfortabele loungebank, chips, nootjes en snoepgoed op tafel en een goed gesorteerde koelkast. ,,Maar van het bier blijven we af, hoor’’, zegt Scholten met een grote grijns. ,,We zijn geen darters!’’



Enigszins vreemd is het wel natuurlijk. Het WK darts heeft plaats in Alexandra Palace (‘Ally Pally’) in Londen, maar het tv-program­ma dat deze weken dagelijks honderdduizenden huiskamers domineert, komt ‘gewoon’ uit Hilversum. ,,Natuurlijk zouden we het liefst met z’n allen in Londen zitten’’, zegt Jacques Nieuwlaat, die samen met Frank Vischschraper alle partijen live van deskundig commentaar voorziet voor tv en radio. ,,Maar RTL is een commercieel bedrijf. Het kost een vermogen om de gehele crew een paar weken in Engeland neer te zetten. Ik snap wel dat ze dat niet doen. Bovendien word ik soms in de supermarkt aangesproken door mensen die opmerken dat ik snel terug ben uit Londen. Die denken dat wij daar zitten en telkens op en neer gaan. Dus voor de tv-kijkers maakt het niet veel uit.’’