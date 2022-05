Noppert naar halve finales Dutch Darts Championship, Van Gerwen vroeg onderuit op slotdag

Danny Noppert maakt nog altijd kans om het Dutch Darts Championship, het achtste PDC Euro Tour-toernooi van het jaar, op zijn naam te schrijven. The Freeze plaatste zich in de IJsselhallen in Zwolle voor de halve finales door in een spannende partij af te rekenen met de Kroaat Boris Krcmar: 6-5.

In de halve finales neemt Noppert het op tegen Callan Rydz. Die laatste was in de achtste finales verantwoordelijk voor de uitschakeling van Michael van Gerwen.

Noppert, de nummer twaalf van de wereld, kwam tegen Krcmar (57ste op wereldranglijst) met 5-3 achter. Dat was het sein voor Noppert om een tandje bij te schakelen. The Freeze pakte drie legs op rij en verzekerde zich zo van een plek bij de laatste vier. Het gemiddelde van de Nederlander was net geen 92, tegenover iets meer dan 90 van Krcmar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zege op wereldkampioen

Noppert won in de achtste finales op indrukwekkende van wereldkampioen Peter Wright. The Freeze was in een zinderend duel met 6-5 te sterk voor de Schot. Even leek Noppert in de IJsselhallen zijn ervaren tegenstander met gemak te verslaan. Na zes legs gooide de Fries, die bezig is aan één van beste periodes uit zijn carrière, een gemiddelde van boven de 104 - goed voor een 4-2 voorsprong.



Maar op dat moment begon de winnaar van de UK Open te veel dubbels te missen, waar Wright wel raad mee wist. Snakebite brak terug, hield zijn eigen leg, en zag Noppert vervolgens weer missen op dubbel 32 bij de 4-4 stand. De tweevoudig wereldkampioen gooide direct daarna 109 uit voor de tweede break en stond op matchpoint.



Toch wist Noppert zich op dat moment te herpakken. De 31-jarige darter brak weer terug door 126 uit te gooien, en gaf Wright in de beslissende leg niet de kans om te winnen. In de kwartfinales neemt Noppert het op tegen Boris Krcmar.

Van Gerwen onderuit in achtste finales

Michael van Gerwen wist zich niet te plaatsen voor de kwartfinales. Mighty Mike verloor in de IJsselhallen in Zwolle van de Engelsman Callan Rydz: 4-6. Gisteren maakte Van Gerwen nog indruk met een 6-1 zege op Jelle Klaasen. Tegen Rydz, de nummer 26 van de wereld, bleef de drievoudig wereldkampioen, derde op de wereldranglijst, ver verwijderd van dat niveau.



Tot 4-4 ging het nog wel gelijk op, maar daarna versnelde Rydz. De Engelsman gooide een dertiendarter om een break te plaatsen en maakte het een leg later af bij zijn tweede matchpoint. In de kwartfinales neemt Rydz het op tegen de Australiër Simon Whitlock.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode won in een hoogstaande partij van de Engelsman Dave Chisnall: 6-5. Chizzy gooide een maximale finish van 170, maar Aubergenius liet zich niet van de wijs brengen en haalde de zege binnen. Van Duijvenbode kwam tot een gemiddelde van 105.52, tegenover 103.39 van Chisnall.



In de kwartfinales speelt de Nederlander tegen Andrew Gilding.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Whitlock op de bull

Whitlock zorgde voor een opvallend moment in de IJsselhallen. The Wizard bracht het publiek in extase door op 150 voor een finish te kiezen met drie keer de bullseye. Hij deed het ook nog, bekijk hieronder de beelden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Achtste finales

• Ryan Meikle - Boris Krcmar 4-6

• Peter Wright - Danny Noppert 5-6

• Simon Whitlock - Daniel Larsson 6-1

• Michael van Gerwen - Callan Rydz 4-6

• Dave Chisnall - Dirk van Duijvenbode 5-6

• Ryan Searle - Andrew Gilding 4-6

• Damon Heta - Michael Smith 3-6

• Mervyn King - Chris Dobey 6-1

Kwartfinales

• Boris Krcmar - Danny Noppert 5-6

• Simon Whitlock - Callan Rydz 3-6

• Dirk van Duijvenbode - Andrew Gilding

• Michael Smith - Mervyn King

Halve finales (vanaf 21.00 uur)

• Danny Noppert - Callan Rydz

• Van Duijvenbode/Gilding - Smith/King