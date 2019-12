Noppert strandt in derde ronde WK na verlies tegen Huybrechts

Huybrechts was in de tweede ronde verantwoordelijk voor de verrassende uitschakeling van de als tweede geplaatste Brit Rob Cross. Noppert begon goed tegen de Belg en kwam twee keer aan de leiding door de eerste en derde set te winnen. Huybrechts kwam echter beide keren weer terug.

In de vijfde set nam de Belg het initiatief over van Noppert, waarop hij mocht beginnen in de zesde set. Daarin maakte Huybrechts geen fouten en pakte de set overtuigend met 3-0 in legs. Op zijn eerste pijl voor de zege (na een spectaculaire finish van 150) was het raak.