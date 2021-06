Norris voor straf drie plekken naar achteren in startgrid Bakoe

Samenvatting Verstappen na weer een onthoofde kwalifica­tie: ‘Kijken hoe we dit beter kunnen doen’

17:28 Na Monaco ook in Bakoe weer een incidentrijke kwalificatie-sessie, waarin Max Verstappen een laatste kans op pole zag verdampen door een crash van een concurrent. ,,Stratencircuits, natuurlijk is het mooi. Maar het is niet mijn ding.”