Novak Djokovic bereikt bij rentree op ATP Tour direct finale in Tel Aviv

Plots terugge­keer­de ZSV’er rept over een traplift, Hans Kraaij jr. en de derby’s tegen Deurne: ‘Mijn tijd hier bestaat uit hoogtepun­ten’

DEURNE - Hij was al gestopt. Uitgezwaaid zelfs, met een publiekswissel in het slotduel van vorig seizoen. Maar plots stond Maarten Kuunders er zondag weer in bij ZSV. De 31-jarige middenvelder vertelt over zijn afscheid én zijn rentree.

15:00