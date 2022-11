Novak Djokovic bereikt finale in Parijs na twintigste zege op rij

Na 2 uur en 20 minuten maakte Djokovic het af met een smash. De Serviër won de laatste vier punten van de wedstrijd, die in de slotfase veel vermakelijke slagenwisselingen kende. ,,De wedstrijd kantelde na de eerste set, hij krikte zijn niveau op en het publiek ging erachter staan”, aldus Djokovic. ,,We waren tot het einde aan elkaar gewaagd en hadden een aantal geweldige punten. Het voelt erg goed om de finale op zo’n manier te bereiken.” Djokovic heeft nu twintig wedstrijden op rij gewonnen. Op Roland Garros leed hij deze zomer voor het laatst een nederlaag, tegen Rafael Nadal. De nummer 7 van de wereld speelt geen volledig seizoen omdat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus en daarom niet overal wordt toegelaten.

Djokovic neemt het zondag in de finale op tegen de Deen Holger Rune, die eerder op de dag Félix Auger-Aliassime versloeg. Vorig jaar schreef Djokovic het toernooi in Bercy op zijn naam door in de finale Daniil Medvedev te verslaan.

Wesley Koolhof bereikt dubbelfinale

Wesley Koolhof heeft met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski de finale bereikt van het masterstoernooi in Parijs. Koolhof en Skupski, als tweede geplaatst, versloegen de Brit Lloyd Glasspool en Harri Heliovaara uit Finland via een matchtiebreak: 6-1 6-7 (4) 10-6. De 33-jarige Koolhof is de nummer 4 van de wereld in het dubbelspel, Skupski staat op de derde plaats. Ze wonnen dit jaar al zes toernooien op de ATP Tour en bereikten de eindstrijd van de US Open, waarin Koolhof en Skupski verloren van de Amerikaan Rajeev Ram en de Brit Joe Salisbury. Ze verloren daarnaast nog twee ATP-finales.

Op hun laatste twee toernooien werd het Nederlands/Britse duo steeds direct uitgeschakeld, maar in Parijs is de vorm er weer. In de kwartfinales wonnen Koolhof en Skupski vrijdag van Matwé Middelkoop en diens partner Rohan Bopanna uit India.