Novak Djokovic brengt op US Open eerbetoon aan Kobe Bryant na 24ste grandslamtitel: ‘Hij was een goede vriend’

Na 3 uur en 16 minuten verzilverde Djokovic zijn eerste wedstrijdpunt doordat Medvedev een forehand in het net sloeg. Djokovic ging vervolgens op zijn knieën op de baan zitten en hield het daarna niet droog. Vervolgens gaf hij een van zijn kinderen een knuffel op de tribune. Hij droeg vervolgens de zege op aan Kobe Bryant. De Amerikaanse basketballegende kwam op 26 januari 2020 om het leven bij een helikopterongeluk. Bryant droeg bij de Los Angeles Lakers het nummer 24.

,,Kobe was een goede vriend en we spraken veel over winnaarsmentaliteit, onder meer toen ik het moeilijk had om na mijn blessure terug te komen aan de top’’, zei de winnaar van de US Open tijdens de prijzenceremonie. ,,Hij was een van de mensen op wie ik kon bouwen. Hij voorzag me van advies op de meest vriendelijke manier. Zijn overlijden heeft me erg veel pijn gedaan. 24 was het nummer dat hij droeg toen hij een legende werd van de Lakers en in de basketbalwereld. Ik dacht dat het een mooi gebaar zou zijn om hem hier te eren. Ongeveer een week geleden kwam ik met dit idee en ik heb het aan niemand verteld.’’ Op het shirt stond de tekst ‘Mamba Forever’.

Volledig scherm Novak Djokovic met het eerbetoon aan Kobe Bryant. © REUTERS

Over het shirt droeg Djokovic een vest met de opdruk ‘24'. Ook iedereen uit zijn team droeg het witte vest kort na de wedstrijd. ,,Ik weet niet waar ik moet beginnen. Het betekent heel veel voor me’’, startte Djokovic (36) zijn speech. ,,Ik val elke keer in herhaling, maar ik leef mijn kinderdroom door te tennissen op het hoogste niveau. We komen uit moeilijke omstandigheden met oorlog en mijn ouders hebben veel opofferingen moeten doen voor me om te kunnen spelen. Ik ben verliefd geworden op het tennis. Toen ik 7 of 8 jaar oud was had ik de droom om Wimbledon te winnen. En daar kwamen nieuwe doelen bij. Maar ik had nooit gedacht het hier tegenover jullie te hebben over 24 grand slams. Het is speciaal, in iedere zin van het woord.’’

Djokovic heeft nu dus 24 grand slams achter zijn naam staan. Hij evenaart daarmee de Australische Margaret Court, die tussen 1960 en 1973 ook 24 keer de beste was op een grand slam. Het merendeel van haar titels veroverde Court echter voor de invoering van het proftennis. Djokovic was voor de vierde keer de sterkste in New York. Tien keer won hij de Australian Open, drie keer Roland Garros en zeven keer Wimbledon. Medvedev uitte ook zijn waardering voor het grandslamrecord van Djokovic. ,,Het voelt alsof ik geen slechte carrière heb met twintig titels. En jij hebt 24 grand slams gewonnen. Wow’’, zei de Russische finalist.

Twee titels meer dan Rafael Nadal

Hij heeft nu twee grand slams meer dan Rafael Nadal, die liefst veertien van zijn 22 grote titels won op het gravel in Parijs. Het is nog sterk de vraag of de 37-jarige Nadal nog op hoog niveau kan terugkeren, nu hij de laatste jaren geplaagd wordt door blessures. De vorig jaar gestopte Roger Federer kwam tot twintig grand slams, waarvan acht op Wimbledon.

Volledig scherm Daniil Medvedev en Novak Djokovic. © Getty Images via AFP

Djokovic slaagde er nog niet in om alle vier de grand slams in een kalenderjaar te winnen. Net als in 2021 kwam hij tot drie. Destijds verloor hij in de finale van de US Open met drie keer 6-4 van Medvedev, een pijnlijke nederlaag waarvoor hij zich nu dus wist te revancheren in Arthur Ashe Stadium in Queens, New York. Dit jaar begon Djokovic uitstekend met zijn zeges in Melbourne en Parijs, maar in een zinderende finale op Wimbledon verloor hij na vier uur en 42 minuten in vijf sets van Carlos Alcaraz.

Op de US Open werd opnieuw gerekend op een ontmoeting in de finale tussen de 36-jarige Serviër en 20-jarige Spanjaard, maar de jonge nummer 1 van de wereldranglijst verloor vrijdag verrassend in vier sets van Medvedev.

