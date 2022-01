Novak Djokovic door aanhang als held onthaald na landing in Belgrado

Chaotische start van het jaar breekt PSV niet op, zoektocht naar de juiste afstelling gaat verder

De chaotische start van het jaar is PSV tijdens de eerste afspraak van het nieuwe jaar niet opgebroken. Blessures, coronagevallen, een afgelast trainingskamp en mutaties in de selectie leverden bij de herstart van de competitie geen schade op. Het duel met FC Groningen van zondagmiddag was soms een kwelling voor de ogen, maar daar had PSV na afloop maling aan. Drie punten gingen dankzij een minieme zege in de Euroborg (0-1) mee naar Eindhoven en daarmee verlengde PSV het abonnement op de koppositie in de eredivisie met minimaal een week.

16 januari