Novak Djokovic hekelt beslissing om Russen te weren van Wimbledon: ‘Ik ben zelf een kind van de oorlog’

De twintigvoudig grandslamwinnaar moest ook de masterstoernooien in de Verenigde Staten overslaan, omdat hij dat land niet inkomt zonder vaccinatie. In eigen land op het Belgrado Open is hij deze week wel van de partij.

,,Ik zal oorlog altijd veroordelen, ik ben zelf een kind van de oorlog”, zei Djokovic, die het uiteenvallen van Joegoslavië meemaakte. ,,In Servië weten we allemaal wat in 1999 gebeurde, we hebben in de Balkan veel oorlogen meegemaakt. Ik weet hoeveel emotionele schade dat aanricht. Toch kan ik de beslissing van Wimbledon niet steunen. Ik denk dat het een gek besluit is.”