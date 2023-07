Novak Djokovic is op tijd bij de les tegen Hurkacz en bereikt kwartfinales Wimbledon

De partij was zondag al begonnen, maar moest toen na twee sets worden onderbroken. Na 23.00 uur mag er niet meer worden gespeeld op Wimbledon. De avondklok is ingevoerd om rekening te houden met de omgeving van Wimbledon.

Hurkacz herstelde zich maandag van de twee nipt verloren tiebreaks en trok de derde set naar zich toe. Djokovic was daarna op tijd weer bij de les en een break in de vierde set kwam Hurkacz niet meer te boven. Djokovic neemt het voor een plek in de halve eindstrijd op tegen de Rus Andrej Roeblev.