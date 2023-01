Novak Djokovic is toeschouwer helemaal zat: ‘Hij is dronken, verwijder die man’

Novak Djokovic heeft de derde ronde bereikt van de Australian Open. In Melbourne was de Serviër te sterk voor de 27-jarige Fransman Enzo Couacaud: 6-1, 6-7, 6-2, 6-0. Djokovic oogde niet fit. Hij nam aan het einde van de tweede set een medische time-out vanwege een hamstringprobleem. Djokovic neemt het in de derde ronde op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov.

Djokovic kon opnieuw op veel enthousiasme rekenen in de Rod Laver Arena. De voormalig nummer 1 van de wereld was vorig jaar niet welkom in Australië omdat hij zich niet wilde laten vaccineren tegen corona. Dat leidde tot gemengde reacties en ook tot een nieuwe schare fans.

Die zagen de Serviër in de tiebreak van de tweede set na een minibreak met 3-0 leiden, maar de 27-jarige Fransman kwam na een dubbele fout van Djokovic op een setpunt dat hij meteen benutte. Vroege breaks hielpen Djokovic daarna aan setwinst, een scenario dat zich in de vierde set herhaalde.

Volledig scherm De luidruchtige toeschouwers krijgen bezoek van de organisatie. © REUTERS

Alsof hij bij 1-1 in sets afleiding nodig had, werd Djokovic zo in de war gebracht door een roepende man op de tribune dat hij umpire Fergus Murphy vroeg de toeschouwer uit de Rod Laver Arena te laten verwijderen. ,,Hij is dronken en hij is aan het provoceren. Hij wil gewoon in mijn hoofd kruipen.” De reactie van de arbiter was niet naar de zin van Djokovic, terwijl ook de rest van het publiek zich begon te roeren. Uiteindelijk besloot de Serviër verder te spelen en kreeg de toeschouwer bezoek van de organisatie.

Djokovic had gedurende de partij veel last van linkerhamstring. Hij trok grimassen als hij de spier spande na het ene punt, sprong op zijn rechterbeen om het linkerbeen te ontlasten na het volgende. Na set twee nam hij zelfs een ​​medische time-out. ,,Mijn hamstring is totaal niet orde”, zou hij later bij Eurosport zeggen.

