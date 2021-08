Novak Djokovic jaagt na afgang van vorig jaar op US Open dit keer op historische titel

Mes­si-gek­te ook onder spelers: zoontje van Reims-doel­man op de foto met PSG-ster

10:31 Doelman Predrag Rajkovic van Stade Reims stapte ondanks de nederlaag tegen Paris Saint-Germain (0-2) toch met een grote glimlach glimlach het veld af. De Serviër was erin geslaagd om na afloop een foto te maken van zijn tweejarige zoontje met Lionel Messi, die in Reims debuteerde in het shirt van PSG.