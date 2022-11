Novak Djokovic klopt Stefanos Tsitsipas tijdens ATP Finals en mag nu wél naar de Australian Open

Oran­je-Rood wint, maar heeft na de winter nog een stap te zetten

De mannen van Oranje-Rood sloten zondag de eerste seizoenshelft af met een eenvoudige 6-1 zege op promovendus Voordaan en gaan daarmee als nummer vijf de winterstop in. De grote vraag is of Oranje-Rood in het voorjaar écht een rol van betekenis kan gaan spelen in de Tulp Hoofdklasse.

13 november