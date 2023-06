Novak Djokovic schrijft tennishistorie: Serviër passeert Rafael Nadal en pakt grandslamrecord na winst Roland Garros

In de derde set werkte Ruud juist wel breakpunten weg en ging de wedstrijd lang gelijk op, maar bij een 5-5 stand sloeg Djokovic toch genadeloos hard toe en brak hij de Noor op love. Een game later mochten bij de 36-jarige tennisser beide armen in de lucht en was de buit binnen. Voor Djokovic was het zijn derde titel op Roland Garros. Ook in 2016 en 2021 was hij de beste in Parijs. Ook de US Open heeft hij drie keer gewonnen. Op Wimbledon was hij zeven keer de beste en op de Australian Open zelfs tien.