Novak Djokovic slaat nieuwe aanval van ‘de jeugd’ van zich af: ‘Ooit zal ik stoppen, over een jaar of 23, 24'

Podcast Formule 1 | ‘Formule 1 heeft de controver­se tussen teams nodig’

De dominantie van Max Verstappen dit seizoen neemt ongekende vormen aan. De keerzijde van dat Nederlandse succes is voorspelbaarheid. Waardoor kijkcijfers dalen en interesse in de sport kan afnemen. Daarover praten F1-watcher van het AD Marijn Abbenhuijs en presentator Etienne Verhoeff in een nieuwe Pitstop.