Novak Djokovic staat in Melbourne op de tennisbaan, maar houdt ‘leugen’ hem alsnog van Australian Open?

Novak Djokovic is aan het trainen geslagen voor de Australian Open die over zes dagen begint. Djokovic werd eerst gespot in een sportschool, waar hij een warming-up deed. Daarna begaf hij zich naar een van de tennisbanen.

Of Djokovic volgende week ook daadwerkelijk in actie kan komen in Melbourne is nog altijd de vraag. Bijna 24 uur na de uitspraak om het visum van de Serviër terug te geven, heeft Australisch minister van Immigratie Alex Hawke nog steeds geen beslissing genomen over het al dan niet terugdraaien van die uitspraak. Hawke heeft vanuit zijn functie de bevoegdheid om dat te kunnen doen.

Zijn ministerie liet dinsdag aan Australische media weten dat Hawke ‘goed nadenkt over de zaak’. Waarschijnlijk neemt de minister pas in de loop van deze week een besluit. ,,Aangezien de zaak nog steeds loopt, is het om juridische redenen niet gepast om uitspraken te doen”, klonk het via een woordvoerder.

De Australische autoriteiten trokken vorige week bij aankomst van Djokovic in Melbourne zijn visum in, omdat de Servische tennisser niet zou kunnen bewijzen waarom hij een medische vrijstelling had gekregen om zonder coronavaccin het land in te komen. Australië wilde de nummer 1 van de wereld het land uitzetten, maar Djokovic wist dat via een rechtszaak te voorkomen. Een rechter bepaalde maandag dat de 34-jarige Serviër aan de regels heeft voldaan en in Australië mag blijven. Djokovic kon zodoende het quarantainehotel verlaten waarin hij een aantal dagen opgesloten had gezeten en ging meteen de tennisbaan op.

Onderzoek

Volgens Australische media is de Australische federale regering bezig met een onderzoek naar een mogelijke leugen van Djokovic op zijn inreisformulier. Daarop zou hij zou hebben aangevinkt dat hij in de veertien dagen voor vertrek naar Melbourne niet had gereisd. De Serviër werd eind vorige maand echter in onder meer Spanje en Belgrado gesignaleerd. Mogelijk een vergissing, maar het kan hem ook opbreken, want het inreisformulier vermeldt dat ‘valse of misleidende informatie een serieuze misdaad is’. Djokovic riskeert zelfs een een maximale celstraf van 12 maanden.

In de rechtszaak bleek dat Djokovic zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus, iets waar hij de afgelopen maanden nooit iets over wilde zeggen. Het was daarom lang onduidelijk of hij zou meedoen aan de Australian Open, aangezien daarop in principe alleen gevaccineerde tennissers welkom zijn. De Serviër kreeg een medische vrijstelling omdat hij eind vorig jaar, op 16 december, positief had getest op het coronavirus.

Uit foto’s op sociale media valt echter op te maken dat Djokovic in de dagen erna een paar keer in de openbaarheid verscheen en niet in quarantaine zat. De familie van Djokovic wilde maandag op een persconferentie niet reageren op vragen daarover. Zelf heeft de mondiale nummer 1 alleen nog via zijn social media gereageerd.

