Nu zit het Herlings een keer mee in Letland

Dumfries ziet genoeg ruimte voor verbete­ring bij PSV: ‘Nu vooral belangrijk om ritme te krijgen’

11:52 Denzel Dumfries was tijdens PSV-Vitesse de aanvoerder van de Eindhovenaren. De 24-jarige rechtsback vond dat er bij zijn ploeg nog genoeg ruimte is voor verbetering. ,,Sommige dingen gaan nog moeizaam, maar een aantal zaken die we in de trainingen behandelen zien we al wel terug in ons spel. Dingen die niet goed lopen, proberen we recht te zetten.”