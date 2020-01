Nuenen kan bouwen op Jeroen Keeris: ‘Op de eerste wedstrijd na, sta ik dit seizoen goed te keepen’

‘Op de eerste wedstrijd na, sta ik dit seizoen goed te keepen’, vindt Nuenen-goalie Jeroen Keeris en daarmee heeft de doelman het zonder te bluffen bij het rechte eind. ,,Vorig seizoen was ik nog wisselvallig, met vijf of zes fouten die niet mogen. Nu ben ik volwassener”, zegt de SPECO-student, die via teamgenoot Sam Strijbosch stage loopt op de marketingafdeling van Helmond Sport.