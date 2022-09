Nummer één van de wereld Swiatek treft Tunesische Jabeur in finale US Open

Van Nistel­rooij vindt dat PSV stappen maakt: ‘Wij moeten geen kampioen worden, maar wel meestrij­den om de titel’

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij sprak na afloop van het duel van zijn ploeg van donderdagavond met Bodø/Glimt van een teleurstellend resultaat. Hij vond dat PSV zichzelf met de 1-1 tekort had gedaan. ,,Gebaseerd op onze kansen en die van de tegenstander hadden wij moeten winnen, maar ik realiseer me ook dat Walter Benitez ons in de slotfase twee keer redt.”

8 september